Tutti i pet da adottare a Milano

Con il freddo che si avvicina, tanti cani nei rifugi affrontano notti gelide, aspettando una casa calda e una famiglia che li accolga. Mentre noi tiriamo fuori coperte e sciarpe, loro spesso hanno solo una cuccia e il desiderio di un po’ d’amore.Adottare un cane non significa solo offrirgli un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it