Tutti i pet da adottare a Milano
Con il freddo che si avvicina, tanti cani nei rifugi affrontano notti gelide, aspettando una casa calda e una famiglia che li accolga. Mentre noi tiriamo fuori coperte e sciarpe, loro spesso hanno solo una cuccia e il desiderio di un po’ d’amore.Adottare un cane non significa solo offrirgli un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
DANNY ADOTTATO Ci scrive: "Cari amici e amiche dell'Associazione, dopo un attento studio, ho deciso di adottare questa famiglia. Mi vogliono tutti bene e mi coccolano molto. Ho un migliore amico, Fabrizio, lo accompagno a scuola, studiamo e giochiamo - facebook.com Vai su Facebook
Cani da adottare: i pelosi che cercano una nuova famiglia https://romatoday.it/animali/adottare-cani-ottobre-2025.html… - I volontari che operano all’interno del canile di Roma vogliono far conoscere tutti i cani che chiedono di essere adottati - X Vai su X