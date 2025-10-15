Tutti i benefici dell' acroyoga la disciplina che unisce acrobazie e meditazione

Acroyoga, chi è costui! Se da piccolo hai mai fatto “l'aeroplano” sulle spalle dei tuoi genitori, complimenti: sai già cos'è l' acroyoga! Questa figura è una delle prime che si fanno nell'acroyoga, una disciplina che unisce i giochi acrobatici e lo yoga. Acroyoga. Big yoga class practicing in huge rooftop studio at sunset ©Getty Klaus Vedfelt Che cos'è l'acroyoga?. Nato negli Stati Uniti nei primi anni 2000, l’acroyoga fonde la consapevolezza dello yoga con la tecnica dell’acrobatica. Da una parte la presenza, l’ancoraggio, il respiro; dall’altra la precisione, la forza, l’atletismo. Il risultato è una disciplina che non si pratica da soli, ma in coppia o in gruppo, dove il contatto è essenziale e la fiducia diventa materia prima. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

