Tutti gli uomini possono cambiare le cose | il nuovo libro di Irene Facheris apre un dialogo urgente sulla mascolinità
Dal 15 ottobre in libreria. Un saggio corale che intreccia decine di testimonianze e invita gli uomini a usare il proprio privilegio per cambiare davvero «Tutti gli uomini hanno lo straordinario privilegio di potersi far ascoltare da altri uomini. Questo è il vostro potere. Qui sta la vostra responsabilità».Si apre così “Tutti gli uomini (possono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Troppo in tutti gli uomini è solo facciata, a che servono,tra loro, occhi che mirano e cercano nella lontananza!". Oggi nel 1844 nasceva il filosofo, #poeta, filologo e scrittore #FriedrichNietzsche. @adelphiedizioni. #15ottobre. - X Vai su X
Tre uomini e una donna, tra i 19 e i 52 anni, tutti con precedenti. L'episodio, lo scorso giugno, fu un'azione pianificata proprio come ritorsione per aver allertato le forze dell'ordine e ostacolato il furto - facebook.com Vai su Facebook
Irene Facheris presenta il libro Tutti gli uomini (possono cambiare le cose) - 30 la libreria Feltrinelli di piazza Piemonte 2/4 a Milano ospita un incontro con Irene Facheris, che incontra il pubblico e presenta il libro Tutti gli uomini ... Come scrive mentelocale.it