Tutti a Ravenna! L’Arezzo non molla un colpo!
Domenica si parte tutti per Ravenna! Il Benelli deve sentire il boato amaranto, perché l’Arezzo c’è e non ha paura di nessuno. Contro la Sambenedettese per il Ravenna è arrivata una vittoria di carattere, sudata fino all’ultimo minuto, nonostante un arbitraggio discutibile e un “ varrino ” che ormai crea più dubbi che certezze. Anche nella gara dell’Arezzo con gli Eugubini, quella trattenutina poteva essere vista con un po’ più di severità. ma si sa, l’Arezzo non si lamenta: risponde con il gioco e con il cuore. Certo, fa ancora male il gol annullato a Tavernelli, una perla rovinata dal presunto fallo di Cianci in allenamento (!) – roba da non credere. 🔗 Leggi su Lortica.it
