Tutte le notizie di mercoledì 15 ottobre | TopCalcio 24 | Vicina la cessione della Juve
Ecco tutte le notizie di oggi 15 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it L’Italia batte Israele 3-0 e si qualifica aritmeticamente per il playoff di marzo che deciderà l’accesso al Mondiale 2026. Il primo posto sulla carta è ancora in ballo, ma alla Norvegia basterà battere l’Estonia in casa per rendere vano lo scontro diretto con gli Azzurri a San Siro. TopCalcio 24: “Vicina la cessione della Juve” (LaPresse) – Calciomercato.it Nel frattempo oggi torneranno praticamente tutti i nazionali per entrare nel vivo della preparazione del prossimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 15 ottobre: infortunio muscolare per Pulisic, Rabiot da valutare LIVE - X Vai su X
Tutte le notizie sportive a cura della redazione di Umbria TV - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 15 ottobre LIVE - Tutte le notizie di oggi 15 ottobre relative al mondo del calcio: calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato. Segnala calciomercato.it