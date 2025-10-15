Tutte le celebrazioni per l' 81esimo anniversario della Liberazione di Cesenatico
Il Comune di Cesenatico si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della sua Liberazione dal nazifascismo. Alle ore 9 di lunedì 20 ottobre una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali, combattentistiche e miliari, partendo dal Municipio cittadino si recherà a deporre corone. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
