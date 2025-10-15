Santo Stefano Magra, 15 ottobre 2025 – Un grande passo avanti nel miglioramento della salute e dell’ambiente: un monitor preciso e a basso costo in grado di misurare le concentrazioni di particolato PM2,5 e PM10 sia indoor che outdoor e che sarà utilizzato per controllare i parametri dell’aria in tutta la provincia. E’ l’ultimo lavoro scientifico del fisico sanitario santostefanese Luciano Mondini, esperto in radioprotezione che è anche consigliere comunale, realizzato con i colleghi dell’Università di Genova. Sarà presentato il 17 ottobre al congresso nazionale di fisica medica a Verona. “Sfruttando la tecnologia IoT (Internet of Things) abbiamo realizzato e testato un monitor portatile per misurare la qualità dell’aria, controllato da SmartPhone tramite App, costato mille volte di meno rispetto al costo di una centralina Arpal”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutela della salute e dell’ambiente. Un monitor per misure più precise delle concentrazioni di particolato