Tutela della salute e dell’ambiente Un monitor per misure più precise delle concentrazioni di particolato
Santo Stefano Magra, 15 ottobre 2025 – Un grande passo avanti nel miglioramento della salute e dell’ambiente: un monitor preciso e a basso costo in grado di misurare le concentrazioni di particolato PM2,5 e PM10 sia indoor che outdoor e che sarà utilizzato per controllare i parametri dell’aria in tutta la provincia. E’ l’ultimo lavoro scientifico del fisico sanitario santostefanese Luciano Mondini, esperto in radioprotezione che è anche consigliere comunale, realizzato con i colleghi dell’Università di Genova. Sarà presentato il 17 ottobre al congresso nazionale di fisica medica a Verona. “Sfruttando la tecnologia IoT (Internet of Things) abbiamo realizzato e testato un monitor portatile per misurare la qualità dell’aria, controllato da SmartPhone tramite App, costato mille volte di meno rispetto al costo di una centralina Arpal”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Il diritto alla tutela della #salute è ampiamente compromesso per le fasce socio-economiche più deboli, per gli anziani fragili e per chi vive al Sud. E la tenuta della #sanita pubblica è prossima al punto di non ritorno. Un rischio che dobbiamo assolutamente sc - X Vai su X
Misure antismog a tutela della salute La Circoscrizione 2 informa che da domani, sabato 11 ottobre, a lunedì 13 ottobre sarà attivo il livello 1. Oltre alle limitazioni valide tutto l'anno, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 sarà vietata la circolazione ai veicoli diesel - facebook.com Vai su Facebook