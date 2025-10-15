turista finlandese si perde tra cetara ed erchie salvata in elicottero dai vigili del fuoco

Paura sulla Costiera Amalfitana per una turista finlandese dispersa tra Cetara ed Erchie. La donna è stata localizzata e recuperata dai vigili del fuoco grazie all'intervento dell'elicottero Drago. Dopo il salvataggio è stata affidata ai sanitari ed è risultata in buone condizioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

