Roma, 15 ott. (AdnkronosLabitalia) - Dopo un 2025 all'insegna della condivisione e delle esperienze di gruppo, il 2026 segna un punto di svolta: i viaggi diventano su misura, costruiti attorno alle passioni personali, alle priorità e a quei piccoli rituali che raccontano davvero chi siamo. Secondo il nuovo Travel Trends Report 2026 di Skyscanner, leader globale nel settore dei viaggi, il prossimo anno le persone non viaggeranno per fuggire dalla vita reale, ma per far brillare le proprie passioni in ogni tappa del percorso. In questo nuovo scenario, il viaggio diventa un'esperienza multisensoriale e immersiva, dove le emozioni contano quanto la destinazione stessa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Turismo, Skyscanner: ecco trend per viaggi 2026