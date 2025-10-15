Turismo rurale Confagricoltura lancia la Dmo Agriturismo Campania
Confagricoltura Campania è pronta a costituire una DMO, “Agriturismo Campania”, un modello di Destination Management Organization per promuovere e valorizzare il turismo rurale e la multifunzionalità dell'impresa agricola in tutta la regione.Il progettoL'obiettivo della federazione è dare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altre letture consigliate
Radio Cina Internazionale. . Villaggio Xiaogang, posto d’esempio dello sviluppo del turismo rurale Dalla campagna tradizionale al famoso villaggio turistico, il villaggio Xiaogang, principale luogo d'origine della riforma rurale cinese, ha tracciato un percorso di - facebook.com Vai su Facebook
L’UMBRIA DEL TURISMO RURALE TORNA AL TTG DI RIMINI, CON COLDIRETTI E TERRANOSTRA. Un modello di ospitalità che unisce natura, gusto e tradizione per attrarre turisti da tutto il mondo nel segno dell’esperienza. 20 mln di Italiani fanno turismo - X Vai su X
Confagricoltura Campania lancia la DMO Agriturismo Campania: verso un brand di turismo rurale - Scopri tutti i dettagli riguardo Confagricoltura Campania lancia la DMO Agriturismo Campania: verso un brand di turismo rurale . Secondo casertaweb.com
Turismo rurale, Confagricoltura lancia la Dmo "Agriturismo Campania" - Obiettivo: aggregare l’offerta e creare un brand unificato per le aree interne ... Scrive salernotoday.it
Confagricoltura Campania verso la costituzione della DMO “Agriturismo Campania” - Confagricoltura Campania è pronta a costituire una DMO “Agriturismo Campania”, ovvero un modello di Destination Management Organization che promuove e ... Lo riporta napolivillage.com