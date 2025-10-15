Turismo rurale Confagricoltura lancia la Dmo Agriturismo Campania

Confagricoltura Campania è pronta a costituire una DMO, “Agriturismo Campania”, un modello di Destination Management Organization per promuovere e valorizzare il turismo rurale e la multifunzionalità dell'impresa agricola in tutta la regione.Il progettoL'obiettivo della federazione è dare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it