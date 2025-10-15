Turismo Firenze brilla nell' accoglienza | ecco l' hotel premiato come numero uno della città

Firenzetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un prestigioso riconoscimento internazionale illumina il cuore del centro storico fiorentino: l’Hotel Brunelleschi è stato nominato “No.1 Hotel in Florence” ai Readers’ Choice Awards 2025 di Condé Nast Traveler, una delle più autorevoli classifiche globali dedicate al mondo dell’ospitalità di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

turismo firenze brilla nellFirenze, dal 15 ottobre vietati i caddy nell'area Unesco: solo in 24 potranno circolare, è corsa al nulla osta - Palazzo Vecchio ha pubblicato il bando per il rilascio di 24 nulla osta per le navette, come previsto dal regolamento Unesco, che potranno circolare solo su due itinerari prestabiliti ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it

turismo firenze brilla nellL’appello di Firenze (e altre 4 città) per un turismo «più sostenibile» - La lettera inviata con Milano, Roma, Venezia e Napoli alla ministra Santanchè: sono le 5 città che da sole registrano il 17% di tutte le presenze in Italia ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Turismo Firenze Brilla Nell