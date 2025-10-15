Turismo culturale parità di genere e innovazione al quinto Forum internazionale Bpw AdrionNet con 17 Paesi diversi

Turismo culturale, parità di genere e innovazione: opportunità per un futuro inclusivo nell’area Adriatico-Ionica” è il titolo dell'incontro che si svolgerà il 17 Ottobre, dalle ore 9 alle ore 14, presso l’ex Oratorio dei Santi Elena e Costantino a cura del BPW AdrionNet. L'incontro si inserisce. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

