Turismo culturale parità di genere e innovazione al quinto Forum internazionale Bpw AdrionNet con 17 Paesi diversi
“Turismo culturale, parità di genere e innovazione: opportunità per un futuro inclusivo nell’area Adriatico-Ionica” è il titolo dell'incontro che si svolgerà il 17 Ottobre, dalle ore 9 alle ore 14, presso l’ex Oratorio dei Santi Elena e Costantino a cura del BPW AdrionNet. L'incontro si inserisce. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Turismo culturale, innovazione e parità di genere: a Palermo il V Forum BPW AdrionNet https://dedalomultimedia.org/sezioni/eventi/29377-turismo-culturale,-innovazione-e-parit%C3%A0-di-genere-a-palermo-il-v-forum-bpw-adrionnet.html… #BPWAdrionNet - X Vai su X
GLOBUS Magazine. . #Turismo culturale sull’ #Etna: #ZafferanaEtnea capitale del mito #mito #leggende #Parcodelletna #news #tutti - facebook.com Vai su Facebook
Turismo culturale, parità di genere e innovazione al quinto Forum internazionale Bpw AdrionNet con 17 Paesi diversi - “Turismo culturale, parità di genere e innovazione: opportunità per un futuro inclusivo nell’area Adriatico- Segnala palermotoday.it
TURISMO/ Siti Unesco, il valore aggiunto per vacanze in modalità “cultura” - Le vacanze sono sempre più all'insegna della cultura e i siti Unesco rappresentano un importante valore aggiunto per il turismo ... Da ilsussidiario.net
Il turismo culturale - P er la Sardegna, la fine della stagione estiva coincide con la fine del turismo, vale a dire una delle leve più importanti del proprio sviluppo economico. Come scrive unionesarda.it