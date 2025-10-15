Tumori svolta da Bologna | regressione completa della malattia nei test animali C’è un nuovo farmaco

Bologna, 15 ottobre 2025 - Un farmaco capace di riconoscere le cellule tumorali e colpirle con precisione chirurgica, lasciando intatti i tessuti sani. Non è fantascienza, ma il risultato di una ricerca ( pubblicato sulla rivista Nature Communications ) condotta da un team internazionale che ha coinvolto anche l’ Università di Bologna e l’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola. Il trattamento è stato testato su modelli animali affetti da neuroblastoma e rabdomiosarcoma – due forme rare di tumori pediatrici – oltre che su tumore del colon, e in tutti i casi ha prodotto una regressione completa della malattia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tumori, svolta da Bologna: regressione completa della malattia nei test animali. C’è un nuovo farmaco

