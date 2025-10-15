Milano, 15 ott. (askanews) - Nel nostro Paese sono circa 485mila le persone che convivono con una pregressa diagnosi di tumore della prostata e, solo nel 2024, si sono contati 40mila nuovi casi, con numeri in aumento negli ultimi anni. Seppur al primo posto per incidenza e con un impatto importante sulla qualità di vita, grazie ai continui progressi della ricerca scientifica, rappresenta la terza causa di mortalità oncologica. "E' una neoplasia che per fortuna in moltissimi casi può essere individuata precocemente e può essere guarita nelle fasi iniziali di malattia senza nessun particolare problema" spiega Marco Maruzzo, direttore Uoc Oncologia 3, Irccs, Istituto Oncologico Veneto, aggiungendo che però "una quota di pazienti purtroppo avrà una malattia che progredisce, quindi diventa una malattia metastatica o che a volte esordisce anche con queste modalità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tumore prostatico metastatico: disponibile la nuova terapia orale