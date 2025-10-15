Tumore prostatico metastatico | disponibile la nuova terapia orale
Milano, 15 ott. (askanews) - Nel nostro Paese sono circa 485mila le persone che convivono con una pregressa diagnosi di tumore della prostata e, solo nel 2024, si sono contati 40mila nuovi casi, con numeri in aumento negli ultimi anni. Seppur al primo posto per incidenza e con un impatto importante sulla qualità di vita, grazie ai continui progressi della ricerca scientifica, rappresenta la terza causa di mortalità oncologica. "E' una neoplasia che per fortuna in moltissimi casi può essere individuata precocemente e può essere guarita nelle fasi iniziali di malattia senza nessun particolare problema" spiega Marco Maruzzo, direttore Uoc Oncologia 3, Irccs, Istituto Oncologico Veneto, aggiungendo che però "una quota di pazienti purtroppo avrà una malattia che progredisce, quindi diventa una malattia metastatica o che a volte esordisce anche con queste modalità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Stampa. . «Il panorama della diagnosi e del trattamento del tumore prostatico è in costante e rapida evoluzione - spiegavail professor Paolo Gontero, direttore della Clinica Urologica universitaria delle Molinette, intervenendo ad un convegno sul tema -. Le - facebook.com Vai su Facebook
Tumore prostatico metastatico: disponibile la nuova terapia orale - (askanews) – Nel nostro Paese sono circa 485mila le persone che convivono con una pregressa diagnosi di tumore della prostata e, solo nel 2024, si sono contati 40mila nuovi casi, con n ... Come scrive askanews.it
Tumore alla prostata, rimborsata nuova terapia orale per le forme con mutazioni Brca - 000 le persone che convivono con una pregressa diagnosi di cancro prostatico, solo nel 2024 sono stati 40. msn.com scrive
Tumore alla prostata metastatico e con mutazione dei geni BRCA: una nuova cura rallenta l'avanzata della malattia - La compressa approvata da Aifa riesce a ritardare la progressione del cancro e il peggioramento dei sintomi. Si legge su msn.com