Tumore alla prostata rimborsata nuova terapia orale per le forme con mutazioni Brca

(Adnkronos) – Rimborsata in Italia la prima compressa a doppia azione a base di niraparib, inibitore di Parp, e abiraterone acetato, inibitore della biosintesi degli androgeni, per il tumore della prostata. Il farmaco, a somministrazione orale, sfrutta le caratteristiche di entrambe le molecole, impedendo alle cellule tumorali di riparare il Dna e, allo stesso tempo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

L’ex presidente Usa soffre di un tumore alla prostata - facebook.com Vai su Facebook

Joe Biden inizia la radioterapia per il tumore alla prostata - X Vai su X

Tumore alla prostata, rimborsata nuova terapia orale per le forme con mutazioni Brca - 000 le persone che convivono con una pregressa diagnosi di cancro prostatico, solo nel 2024 sono stati 40. Lo riporta adnkronos.com

Tumore alla prostata metastatico e con mutazione dei geni BRCA: una nuova cura rallenta l'avanzata della malattia - La compressa approvata da Aifa riesce a ritardare la progressione del cancro e il peggioramento dei sintomi. msn.com scrive

Biden e il tumore alla prostata, come sta? Iniziata la radioterapia, il nuovo trattamento dopo la cura ormonale - Joe Biden ha iniziato una radioterapia per il cancro alla prostata che è stato diagnosticato all'ex presidente degli Stati Uniti lo scorso maggio. msn.com scrive