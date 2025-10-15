– Le notti passate in bagno, piegato dai dolori di stomaco dopo le sedute di chemioterapia. È il ricordo più straziante che Sebino Nela, ex calciatore della Roma e della Nazionale, ha condiviso nel raccontare la sua battaglia contro il tumore al colon. Un racconto di coraggio e sofferenza, ma anche di consapevolezza: quella di una malattia che oggi colpisce sempre più persone, e sempre più giovani. L’allarme dei medici: “Colpisce anche sotto i 40 anni”. «La quota di giovani che si ammalano di tumore al colon è raddoppiata», avverte Roberto Persiani, oncologo del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, specialista dell’apparato digerente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Tumore al colon, l'oncologo avverte: "Ecco i 5 sintomi da non sottovalutare"