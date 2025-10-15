Tumore al colon i 5 segnali da non ignorare | l’allarme dell’oncologo a cosa dobbiamo stare attenti

Tumore al colon, l’oncologo svela: ecco i 5 segnali che non devi ignorare – Dolori, notti insonni e una lotta fatta di coraggio e speranza. È la storia di Sebino Nela, ex calciatore della Roma e della Nazionale, che ha raccontato la sua drammatica esperienza con il tumore al colon. Un racconto intenso che accende i riflettori su una malattia in crescita, anche tra i più giovani. Le sue parole sono un invito alla consapevolezza: non sottovalutare mai i segnali del corpo. Perché la prevenzione, oggi più che mai, può salvare la vita. L’allarme dei medici: colpisce anche sotto i 40 anni. «La quota di giovani che si ammalano di tumore al colon è raddoppiata», avverte Roberto Persiani, oncologo del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Tumore al colon, i 5 segnali da non ignorare”: l’allarme dell’oncologo, a cosa dobbiamo stare attenti

