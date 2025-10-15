Tudor alla Gattuso | sta pensando di schierare il doppio centravanti per la Juventus CorSport
Igor Tudor, per ovviare al problema delle poche reti segnate della sua Juventus, starebbe pensando a un attacco con due centravanti invece di uno; come la scelta fatta da Gattuso con l’Italia che segnava poco e dunque il ct ha iniziato a schierare due attaccanti vicini. L’idea dell’allenatore croato è quella di far sbloccare David e Openda, finora in ombra, e ritrovare il Vlahovic delle prime partite di stagione. Tudor sta pensando a un cambio modulo per la Juventus. Il Corriere dello Sport scrive: La Juve balla sulle punte. Due, per precisione. L’idea di svoltare con l’attacco pesante frulla nella testa di Igor Tudor, alla ricerca della formula per rivitalizzare un attacco che nell’ultimo periodo si è inceppato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Juve, emergenza in difesa. Anche a Tudor toccherà sperimentare Si è infortunato anche Pedro Felipe, il “nuovo Bremer” della Next Gen. Kalulu, Joao Mario e Rugani saranno fondamentali per risolvere la situazione in difesa. https://www.ilnapolista.it/2025/10/j - facebook.com Vai su Facebook
Tudor “alla Gattuso”: sta pensando di schierare il doppio centravanti per la Juventus (CorSport) - Igor Tudor, per ovviare al problema delle poche reti segnate della sua Juventus, starebbe pensando a un attacco con due centravanti. Riporta ilnapolista.it
Igor Tudor sta completamente rovesciando la strategia comunicativa della Juventus - Dopo il pareggio sul campo dell'Hellas Verona, il primo stop in campionato dei bianconeri, l'allenatore della Juventus ne ha avute un po' per tutti nella conferenza stampa ... Come scrive tuttomercatoweb.com