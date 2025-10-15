Tudor alla Gattuso | sta pensando di schierare il doppio centravanti per la Juventus CorSport

Igor Tudor, per ovviare al problema delle poche reti segnate della sua Juventus, starebbe pensando a un attacco con due centravanti invece di uno; come la scelta fatta da Gattuso con l’Italia che segnava poco e dunque il ct ha iniziato a schierare due attaccanti vicini. L’idea dell’allenatore croato è quella di far sbloccare David e Openda, finora in ombra, e ritrovare il Vlahovic delle prime partite di stagione. Tudor sta pensando a un cambio modulo per la Juventus. Il Corriere dello Sport scrive: La Juve balla sulle punte. Due, per precisione. L’idea di svoltare con l’attacco pesante frulla nella testa di Igor Tudor, alla ricerca della formula per rivitalizzare un attacco che nell’ultimo periodo si è inceppato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

