Tuchel porta l’Inghilterra ai Mondiali e si toglie i sassolini | Posso sopportare l’umorismo britannico

Battendo per 5-0 la Lettonia in trasferta, l’Inghilterra si è garantita la matematica qualificazione ai Mondiali 2026 da primatista del “Gruppo K”. A margine della partita, il Ct Thomas Tuchel si è presentato in conferenza di buon umore e con tutta l’intenzione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa (dopo le critiche e i cori di contestazione ricevuti) ma anche di porgere la sua mano ai tifosi. Tuchel: «Fa una grande differenza scendere in campo, da giocatore o da allenatore, e vedere i tifosi che cantano per la squadra». «Sono stato criticato e ho trovato i cori piuttosto creativi. Mi hanno fatto sorridere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

