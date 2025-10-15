Tuchel è felice per i giocatori dell’Inghilterra dopo essersi assicurato la qualificazione alla Coppa del Mondo

2025-10-15 00:01:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore dell’Inghilterra Thomas Tuchel ammette che è stato “bellissimo” vedere i suoi giocatori festeggiare la qualificazione per la Coppa del Mondo della prossima estate. I Tre Leoni hanno vinto 5-0 in Lettonia, mantenendo il loro eccellente record nelle qualificazioni e sudando a malapena in una serata piovosa nell’Europa dell’Est. Anthony Gordon ha aperto le marcature per gli ospiti, prima che una doppietta di Harry Kane, un autogol e il gol di Eberechi Eze sigillassero l’affare. Tuchel ha condiviso un momento con il suo staff a tempo pieno, prima di congratularsi con i suoi giocatori in campo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com