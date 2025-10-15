Tuchel è felice per i giocatori dell’Inghilterra dopo essersi assicurato la qualificazione alla Coppa del Mondo
2025-10-15 00:01:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore dell’Inghilterra Thomas Tuchel ammette che è stato “bellissimo” vedere i suoi giocatori festeggiare la qualificazione per la Coppa del Mondo della prossima estate. I Tre Leoni hanno vinto 5-0 in Lettonia, mantenendo il loro eccellente record nelle qualificazioni e sudando a malapena in una serata piovosa nell’Europa dell’Est. Anthony Gordon ha aperto le marcature per gli ospiti, prima che una doppietta di Harry Kane, un autogol e il gol di Eberechi Eze sigillassero l’affare. Tuchel ha condiviso un momento con il suo staff a tempo pieno, prima di congratularsi con i suoi giocatori in campo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
#Tuchel: “#Kane? È il miglior attaccante della sua generazione. Sono felice di averlo come capitano” - X Vai su X
Mbappé esulta per il gol del fratellino Ethan contro il Psg (Video) Mbappé jr ha segnato l'1-1 del Lille. Le Parisien: Kylian, dagli spalti, era felice e sorridente, nonostante si professi grande tifoso del Psg. Nel match tra Lille e Psg di Ligue 1, terminato 1-1, era pr - facebook.com Vai su Facebook