Siena, 15 ottobre 2025 – Si erano approfittati del suo buon cuore. Dell’affetto che provava per la nuora. Facendosi consegnare soldi e gioielli dalla donna di 93 anni che vive ad Abbadia San Salvatore, convinta così di poter aiutare il familiare. L’ennesima truffa a chi ha i capelli bianchi e non è abituato a confrontarsi con malviventi pronti a tutto pur di arraffare soldi e oro. Erano stati bravi i carabinieri del nucleo investigativo dei carabinieri di Siena a diramare le ricerche della macchina dei truffatori, poi scovati sull’A1 dalla polizia stradale di Orvieto con l’intera refurtiva. Alla guida un napoletano di 53 anni finito in carcere a Terni per il raggiro ed il complice, minorenne, che si era presentato nell’abitazione della 93enne a ritirare il malloppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Tua nuora ha bisogno di aiuto”. La 93enne consegna persino le fedi. Il truffatore patteggia tre anni

