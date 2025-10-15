Trump vuole togliere i Mondiali a Boston e minaccia Los Angeles per le Olimpiadi | i sindaci di sinistra sono inadeguati

Le città di Boston e Los Angeles sono un cruccio per Donald Trump che sta facendo di tutto per esercitare pressione al punto da minacciare di intervenire affinché vengano tolte le partite della Coppa del Mondo di calcio del 2026 nel primo caso e addirittura le Olimpiadi del 2028 nel secondo. Trump non ha l’autorità legale per intraprendere direttamente nessuna delle due azioni, ma può fare pressione sull’organismo di governo di ciascuna competizione affinché sposti la città ospitante. Ne scrive Il Guardian. Boston è di sinistra radicale, Trump la vuole “punire”. Trump ha incontrato ieri alla Casa Bianca il Presidente argentino Javier Milei. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

