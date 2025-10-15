Trump vuole togliere I Monda Boston e le Olimpiadi a Los Angeles Non c' è sicurezza
Donald Trump vuole togliere i Mondiali a Boston e le Olimpiadi a Los Angeles. "Gli eventi sportivi potrebbero essere spostati a causa della sicurezza", ha lanciato ieri sera il presidente degli Stati Uniti. Sotto accusa sono la microcriminalità a Boston e il rischio incendi a Los Angeles sono incolpati. Trump ha detto che avrebbe fatto pressioni sulla Fifa per rimuovere le partite della Coppa del Mondo 2026 dalla capitale del Massachusetts sulla base della politica "radicale" e "di sinistra" che non garantirebbe la sicurezza delle decine di migliaia di tifosi e turisti in arrivo. A Boston, durante un raduno illegale, un'auto della polizia è stata incendiata e gli agenti sono stati aggrediti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
