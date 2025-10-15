Trump | Se Hamas non rispetta gli accordi Israele può attaccare
Donald Trump ha dichiarato che valuterà la possibilità di autorizzare Benjamin Netanyahu a riprendere le operazioni militari a Gaza nel caso in cui Hamas non rispetti le condizioni previste dall’accordo di cessate il fuoco. «Le forze israeliane potrebbero tornare in campo non appena lo dirò io. Quello che accadrà con Hamas lo sapremo rapidamente», ha affermato Trump in un’intervista alla Cnn. Nel frattempo, il movimento palestinese ha spiegato di aver bisogno di «attrezzature specializzate» per recuperare i corpi degli ostaggi ancora dispersi. «La resistenza ha rispettato l’accordo e ha consegnato tutti i prigionieri ancora in vita e tutti i corpi che è riuscita a raggiungere», si legge in una nota diffusa e riportata da Sky News. 🔗 Leggi su Lettera43.it
