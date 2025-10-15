Trump | Raid contro imbarcazione al largo del Venezuela uccisi sei narcos | E proclama la Giornata della memoria per l' attivista Kirk martire della libertà

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questione dazi, Fmi: "L'escalation tra Usa e Cina può avere un impatto negativo sulla crescita mondiale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump raid contro imbarcazione al largo del venezuela uccisi sei narcos e proclama la giornata della memoria per l attivista kirk martire della libert224

© Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Raid contro imbarcazione al largo del Venezuela, uccisi sei narcos" | E proclama la Giornata della memoria per l'attivista Kirk, "martire della libertà"

Altri contenuti sullo stesso argomento

trump raid contro imbarcazioneVenezuela, Trump: “Raid su barca narcos, 6 morti” - Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato un attacco "letale contro una nave affiliata a un'organizzazione terroristica designata (Dto) che conduceva narcotraffico nell'area di ... Si legge su tg24.sky.it

trump raid contro imbarcazioneGli Stati Uniti intensificano le operazioni militari contro il traffico di droga nel Mar dei Caraibi vicino al Venezuela - Gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco aereo nel Mar dei Caraibi mirato a presunti narcotrafficanti, evidenziando l'impegno nella lotta contro il traffico di droga nella regione. Si legge su notizie.it

trump raid contro imbarcazioneTrump, 'raid su barca narcos a largo Venezuela, 6 morti' - Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato un attacco "letale contro una nave affiliata a un'organizzazione terroristica designata (Dto) che conduceva narcotraffico nell'area di responsabili ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Raid Contro Imbarcazione