Trump | Raid contro imbarcazione al largo del Venezuela uccisi sei narcos | E proclama la Giornata della memoria per l' attivista Kirk martire della libertà
Questione dazi, Fmi: "L'escalation tra Usa e Cina può avere un impatto negativo sulla crescita mondiale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
#TG2000 - #Ucraina, raid e attacchi. #Zelensky venerdì da #Trump #14ottobre #Russia #Zaporizhizia #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Mosca #Sumy #Leopoli #Odessa #Donbass #Belgorod #Putin #Lavrov #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
L'Ucraina continua a bruciare: 570 raid russi in 24 ore su Zaporizhzhia. Trump avverte Putin: “Pronto a fornire Tomahawk a Kiev” - facebook.com Vai su Facebook
Venezuela, Trump: “Raid su barca narcos, 6 morti” - Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato un attacco "letale contro una nave affiliata a un'organizzazione terroristica designata (Dto) che conduceva narcotraffico nell'area di ... Si legge su tg24.sky.it
Gli Stati Uniti intensificano le operazioni militari contro il traffico di droga nel Mar dei Caraibi vicino al Venezuela - Gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco aereo nel Mar dei Caraibi mirato a presunti narcotrafficanti, evidenziando l'impegno nella lotta contro il traffico di droga nella regione. Si legge su notizie.it
