Trump proclama la Giornata della memoria per Charlie Kirk | Martire della libertà | E conferisce la Medaglia della Libertà alla vedova Erika

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla questione dazi l'Fmi avverte: "L'escalation tra Usa e Cina può avere un impatto negativo sulla crescita mondiale". Casa Bianca: "Oltre 4mila dipendenti federali licenziati dall'inizio dello shutdown". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump proclama la giornata della memoria per charlie kirk martire della libert224 e conferisce la medaglia della libert224 alla vedova erika

© Tgcom24.mediaset.it - Trump proclama la Giornata della memoria per Charlie Kirk: "Martire della libertà" | E conferisce la Medaglia della Libertà alla vedova Erika

Altri contenuti sullo stesso argomento

trump proclama giornata memoriaTrump proclama 14 ottobre 'giornata del ricordo' di Kirk - Donald Trump ha proclamato il 14 ottobre giornata nazionale della memoria per Charlie Kirk. Segnala tuttosport.com

trump proclama giornata memoriaCharlie Kirk, Trump proclama il 14 ottobre “Giornata del ricordo” - È passato poco più di un mese dall’uccisione di Charlie Kirk, avvenuta il 10 settembre nello Utah. Secondo msn.com

Trump e una giornata della vittoria che la memoria conserverà - La forma retorica del nuovo inizio dopo la grande vittoria, che fa amare anche le leadership che si detestano. Lo riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Proclama Giornata Memoria