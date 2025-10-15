Trump minaccia di cambiare le sedi dei Mondiali e delle Olimpiadi | cosa potrebbe succedere

Nell'ultimo incontro con la stampa alla Casa Bianca Trump ha minacciato Boston e Los Angeles di privarle di due grandi eventi sportivi: vuole cambiare la sede delle competizioni più importanti al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

#Trump minaccia di interrompere i rapporti commerciali con la #Cina sul commercio dell’#olio da cucina: l’impatto secondo gli analisti - X Vai su X

Pechino reagisce alla minaccia di nuovi dazi al 100% annunciati da Trump e introduce tasse portuali speciali per le navi americane – Incertezza sui colloqui con Xi Jinping - facebook.com Vai su Facebook

Trump minaccia di cambiare le sedi dei Mondiali e delle Olimpiadi: cosa potrebbe succedere - Nell'ultimo incontro con la stampa alla Casa Bianca Trump ha minacciato Boston e Los Angeles di privarle di due grandi eventi sportivi: vuole cambiare ... Scrive fanpage.it

Donald Trump pensa di cambiare sede alle partite dei Mondiali 2026: “Motivi di sicurezza” - Trump stavolta ha dichiarato che potrebbe decidere di spostare le sedi di alcune partite dei Mondiali 2026 per motivi di sicurezza: “Ci ... Come scrive fanpage.it

Mondiale 2026, Trump: "Alcune città gestite da folli di sinistra, pronti a cambiare sedi" - Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a spostare, se necessario, alcune partite della Coppa del Mondo 2026, prevista negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, dalle ... Come scrive tuttomercatoweb.com