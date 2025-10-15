Trump | Israele potrà tornare a sparare
22.10 "Se Hamas non rispetta l'accordo, le Idf potranno continuare a combattere nel momento in cui darò il segnale". Così il presidente Usa, Trump, in una intervista alla Cnn. L'ala militare di Hamas ha reso noto di aver consegnato tutti i corpi degli ostaggi israeliani che era possibile localizzare. "Quello che resta dei corpi degli ostaggi non restituiti richiede grandi sforzi e attrezzature speciali per essere recuperato, e stiamo facendo grandi sforzi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
