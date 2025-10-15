Trump investe in Bitcoin attraverso Trump Media | 870 milioni di dollari in criptovalute e riserve per oltre due miliardi nel gruppo Tmtg
Il 60% del patrimonio di Trump è ora legato alle criptovalute. Dopo gli acquisti di Bitcoin da parte di Trump Media emergono sospetti di insider trading sul crollo del 10 Ottobre Donald Trump è oggi uno dei principali investitori americani in Bitcoin. Il presidente degli Stati Uniti possieder. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dopo il discorso di Trump all’ONU contro le politiche climatiche, il mondo si ritrova diviso: da una parte chi investe in rinnovabili e indipendenza energetica, dall’altra chi difende ancora il vecchio modello fossile. Per l’Europa, questa è una decisione storica: co - facebook.com Vai su Facebook
Trump lancia la "Gold card" da un milione di dollari: percorso veloce per vivere e lavorare negli USA a chi investe. «Sarà un enorme successo», afferma il presidente. #trump - X Vai su X
Trump quasi miliardario in Bitcoin, ne possiede per 870 milioni di dollari - Secondo le stime di Forbes, le criptovalute rappresentano ormai il 60% del patrimonio netto del presidente degli Stati Uniti ... Lo riporta milanofinanza.it
Cripto, ecco perché Eric Trump è diventato uno dei più grandi sostenitori di bitcoin & C. - All’inizio del 2021, poco dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, diverse banche con ... Segnala milanofinanza.it
Trump avverte i produttori di chip: priorità alla fabbricazione negli USA, tariffe alte per chi non investe in America - Trump ha intenzione di premiare i produttori di chip che investono negli Stati Uniti, imponendo dazi significativi a chi decide di "restare fuori". multiplayer.it scrive