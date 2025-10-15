Trump innamorato di Meloni | Comprate tutti il suo libro
Dopo aver fatto il «piacione» a Sharm, il presidente americano rinnova la stima verso il premier italiano e invita gli americani a leggere «Io sono Giorgia». Lei ringrazia: «Molto gentile, amico mio». 🔗 Leggi su Laverita.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Donald Trump ha salutato Giorgia Meloni al summit di Sharm el-Sheikh per la pace a Gaza, e nel farlo l’ha introdotta come “una donna giovane e bella”. Poi ha aggiunto che negli Stati Uniti “se descrivi una donna come ‘bella’ è la fine della tua carriera politica - facebook.com Vai su Facebook
Meloni, Trump si trasforma in testimonial: «Giorgia incredibile, comprate il suo libro». Ecco il perché della promozione - A meno di ventiquattr’ore dalla lode pubblica rivolta a Giorgia Meloni dal palco del summit della pace ... Da ilmessaggero.it
"Leader fantastica, comprate il libro": così Trump sponsorizza l'autobiografia di Meloni - Il tycoon elogia di nuovo la presidente del Consiglio e consiglia l'acquisto dell'edizione americana di "Io sono Giorgia" ... Scrive today.it