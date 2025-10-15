Trump | Il lavoro non è ancora finito

Laverita.info | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inquilino della Casa Bianca spinge per la consegna delle salme degli ostaggi israeliani e intanto incassa i complimenti di Biden per l’accordo su Gaza: «Gli sono profondamente grato». Raid Usa contro una nave in Venezuela: uccisi sei narcos. 🔗 Leggi su Laverita.info

trump il lavoro non 232 ancora finito

© Laverita.info - Trump: «Il lavoro non è ancora finito»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Trump, 'se Hamas rifiuta, sosterrò Israele per finire lavoro' - "Israele avrà il diritto" e il pieno appoggio degli Stati Uniti di "completare il lavoro di annientamento della minaccia di Hamas", se il gruppo rifiuta il piano di pace. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Lavoro 232 Finito