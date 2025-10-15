Trump e l’autorizzazione alla Cia per agire contro i narcos in Venezuela

Secondo funzionari statunitensi, l’amministrazione Trump ha segretamente autorizzato la CIA a condurre azioni segrete in Venezuela, intensificando la campagna contro Nicolàs Maduro. Lo riporta il New York Times spiegando che l’autorizzazione è l’ultimo passo di una campagna di pressione condotta dal numero uno della Casa Bianca. Da settimane l’esercito statunitense prende di mira le imbarcazioni al largo delle coste venezuelane che, a suo dire, trasportano droga. E finora nelle operazioni sono morte 27 persone. I funzionari americani sono stati chiari con il quotidiano: l’obiettivo finale è cacciare Maduro dal potere. 🔗 Leggi su Open.online

