Trump e il rebus Tomahawk | Ucraina vuole attaccare Russia

(Adnkronos) – "L'Ucraina vuole attaccare. Prenderò una decisione". Donald Trump è al bivio. E, con il presidente degli Stati Uniti, è al bivio anche l'Ucraina. Tutto ruota attorno ai missili Tomahawk che Kiev chiede e che Washington potrebbe concedere. L'arma consentirebbe all'Ucraina di colpire in profondità il territorio della Russia. I Tomahawk hanno una gittata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

