Trump e il generale renitente nella cinematografica mattinata alla Knesset
La cosa sulla quale non si può non concordare senza riserve è il carattere spettacolare ed esattamente cinematografico della sessione della Knesset. Io sono stato abbagliato dal brano riservato da Trump al generale John Daniel “Raizin” Caine. Che, 57 anni, dal febbraio scorso, è a capo di tutte le Forze armate Usa, il primo a esserci arrivato senza aver servito prima come generale o ammiraglio a 4 stelle, e a esserci arrivato quando già era in pensione da un anno, e impegnato fra l’altro come “venture capitalist” (Wikip.) che non vuol dire esattamente capitalista di ventura, ma investitore a rischio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
