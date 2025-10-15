Trump e il generale renitente nella cinematografica mattinata alla Knesset

Ilfoglio.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cosa sulla quale non si può non concordare senza riserve è il carattere spettacolare ed esattamente cinematografico della sessione della Knesset. Io sono stato abbagliato dal brano riservato da Trump al generale John Daniel “Raizin” Caine. Che, 57 anni, dal febbraio scorso, è a capo di tutte le Forze armate Usa, il primo a esserci arrivato senza aver servito prima come generale o ammiraglio a 4 stelle, e a esserci arrivato quando già era in pensione da un anno, e impegnato fra l’altro come “venture capitalist” (Wikip.) che non vuol dire esattamente capitalista di ventura, ma investitore a rischio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

trump e il generale renitente nella cinematografica mattinata alla knesset

© Ilfoglio.it - Trump e il generale renitente nella cinematografica mattinata alla Knesset

Argomenti simili trattati di recente

Trump rilancia i dazi sul cinema: “Tariffe al 100% sui film realizzati fuori dagli Usa” - A maggio il tycoon aveva già lanciato quella che sembrava una battaglia senza precedenti: tutti i film “realizzati” fuori dal Paese sarebbero stati soggetti a dazi. Da repubblica.it

Festival di Cannes, le organizzazioni cinematografiche si scagliano contro i dazi di Trump - Alla vigilia del 78esimo Festival di Cannes, i dazi sulle produzioni estere annunciati la scorsa settimana dal presidente statunitense hanno ... Si legge su ilmessaggero.it

Trump vuole impedire le produzioni cinematografiche fuori dagli USA - Trump ha scritto ieri su Truth che imporrà dazi del 100% su tutti i film prodotti fuori dagli Stati Uniti. Scrive fantascienza.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Generale Renitente Cinematografica