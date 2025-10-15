Trump | Deluso da Putin non capisco perché stia continuando la guerra

Kiev: Mosca ha colpito un convoglio di aiuti Onu in Ucraina, nessuna vittima. Zelensky venerdì a Washington: sul tavolo i missili Tomahawk. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Deluso da Putin, non capisco perché stia continuando la guerra"

Approfondisci con queste news

"Non so perche' Putin continui questa guerra, sono molto deluso". Lo ha detto Donald Trump. Questo conflitto "non sta facendo fare bella figura alla Russia", ha aggiunto il Presidente degli Stati Uniti. Ansa / YOAN VALAT / POOL - X Vai su X

+++ +++ Trump insiste: "Sono molto deluso da Putin. Nucleare? E' un termine che non si dovrebbe usare" https://gazzettadelsud.it/?p=2107389 - facebook.com Vai su Facebook

"Zelensky vuole i Tomahawk? Noi ne abbiamo tanti", Trump accende le speranze di Kiev - Il leader Usa ha intanto confermato che venerdì riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Lo riporta adnkronos.com

Pete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra». Il discorso ai generali Usa. Trump: «Nucleare? Non voglio usarlo. Molto deluso da Putin» - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di ... Lo riporta ilgazzettino.it

Guerra in Ucraina, Trump: “Sono molto deluso da Putin”. Zelensky: “Nuove sanzioni alla Russia siano dolorose” - Nella notte appena trascorsa la Russia ha attaccato l’Ucraina con 54 droni Shahed, Gerber e di altro tipo. Riporta ilfattoquotidiano.it