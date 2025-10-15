Trump conferisce la Medal of Freedom postuma a Charlie Kirk nel giorno del suo compleanno – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 l presidente degli Stati Uniti ha consegnato la più alta onorificenza civile americana alla vedova dell'attivista conservatore ucciso lo scorso 10 settembre durante un evento alla Utah Valley University. Trump, nel corso di una cerimonia ufficiale, ha definito Kirk un "martire per la verità e la libertà" WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
