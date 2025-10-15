Trump condiziona gli aiuti all’Argentina alla vittoria di Milei nelle legislative

“Se non vince, ce ne andiamo”: il 14 ottobre Donald Trump ha minacciato di tagliare i finanziamenti allArgentina se il suo alleato, il presidente ultraliberista Javier Milei, sarà sconfitto nelle elezioni legislative del 26 ottobre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

