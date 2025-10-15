Trump condiziona gli aiuti all’Argentina alla vittoria di Milei nelle legislative

“Se non vince, ce ne andiamo”: il 14 ottobre Donald Trump ha minacciato di tagliare i finanziamenti all’Argentina se il suo alleato, il presidente ultraliberista Javier Milei, sarà sconfitto nelle elezioni legislative del 26 ottobre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump condiziona gli aiuti all’Argentina alla vittoria di Milei nelle legislative

#FlashAzioni Il tema dei dazi è tornato a condizionare i mercati azionari dopo le minacce di venerdì del presidente Trump sulle nuove tariffe per le importazioni di beni cinesi. https://intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/Studi-e-Ricerche… - X Vai su X

A due anni dall’attacco terroristico del 7 ottobre prendono il via a Sharm el Sheikh, in Egitto, i negoziati sul piano di pace di Trump per Gaza con il sì condizionato di Hamas. I risultati delle elezioni regionali in Calabria e l’aggiornamento sull’inizio dei cantieri p - facebook.com Vai su Facebook

Trump e Xi, la tregua: Pechino cede su TikTok. Dagli Usa meno aiuti militari per Taiwan. Dai dazi al fentanyl, i temi del colloquio - Per ora non ci sono accordi o dettagli ma solo «progressi» positivi in una serie di questioni che negli ultimi mesi hanno messo sotto pressione le relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina, con ... ilgazzettino.it scrive

La tregua tra Xi e Trump, Pechino cede su TikTok. Stop aiuti Usa per Taiwan - Per ora non ci sono accordi o dettagli ma solo «progressi» positivi in una serie di questioni che negli ultimi mesi hanno messo sotto pressione le relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina, con ... Lo riporta ilmessaggero.it

Trump blocca 400 milioni di dollari in aiuti militari destinati a Taiwan - La decisione sarebbe stata presa dal presidente americano per non compromettere i rapporti commerciali con la Cina. Secondo lettera43.it