Trump condiziona gli aiuti all’Argentina alla vittoria di Milei nelle legislative

“Se non vince, ce ne andiamo”: il 14 ottobre Donald Trump ha minacciato di tagliare i finanziamenti all’Argentina se il suo alleato, il presidente ultraliberista Javier Milei, sarà sconfitto nelle elezioni legislative del 26 ottobre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump condiziona gli aiuti all’Argentina alla vittoria di Milei nelle legislative

