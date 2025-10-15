Trump avverte Putin | La guerra sta andando molto male per lui I Tomahawk all’Ucraina? Ne abbiamo tanti…

«Zelensky vuole i Tomahawk? Noi ne abbiamo tanti.». Donald Trump non ha ancora sciolto la riserva sull’invio dei missili all’Ucraina, ma alla vigilia dell’incontro con il presidente ucraino, atteso venerdì a Washington, ha lanciato quelli che appaiono messaggi piuttosto chiari diretti a Vladimir Putin. Non solo i missili, ma anche il fatto che «sono molto deluso perché Vladimir e io avevamo una relazione molto buona, probabilmente l’abbiamo ancora. Non capisco perché continui questa guerra». Trump avverte Putin: «I Tomahawk all’Ucraina? Ne abbiamo tanti.». Il presidente Usa ne ha parlato nella serata americana di ieri alla Casa Bianca, nel corso dell’incontro con la stampa seguito al colloquio con il presidente argentino Xavier Milei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump avverte Putin: «La guerra sta andando molto male per lui. I Tomahawk all’Ucraina? Ne abbiamo tanti…»

