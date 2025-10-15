Trump avverte Hamas | Se rompe l’intesa Israele può attaccare Riapre il valico di Rafah per gli aiuti

Tel Aviv, 15 ottobre 2025 – Fra molte incertezze e lagnanze reciproche, il piano elaborato da Trump per mettere fine al conflitto a Gaza sta prendendo forma e dietro le quinte è entrato nella “seconda fase”, secondo informazioni raccolte dal Wall Street Journal. Tuttavia restano sempre in evidenza le recriminazioni di Israele (che lunedì si aspettava di ricevere indietro le salme di 28 ostaggi e che finora ne ha ottenute da Hamas solo sette) e le proteste di Hamas per la mancata riapertura del valico di Rafah, di importanza critica sia per la introduzione degli aiuti umanitari sia per il transito dei mezzi pesanti necessari allo sgombero delle macerie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

