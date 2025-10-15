L’ultimo incontro tra Donald Trump e il presidente francese Emmanuel Macron ha scatenato un nuovo caos online, non per motivi politici, ma per via di una stretta di mano. I due si sono ritrovati al vertice mondiale in Egitto il 13 ottobre e quella che doveva essere una rapida foto di gruppo si è trasformata in un imbarazzante scontro di potere durato 26 secondi. Piuttosto che una semplice stretta di mano, i due leader si sono agganciati le mani, si sono scambiati le prese, si sono tirati l’un l’altro e, a un certo punto, sembrava che stessero per iniziare a ballare un lento. Secondo l’esperta di lettura labiale professionista Nicola Hickling, però, non si è trattato solo di un saluto imbarazzante, ma di un vero e proprio scontro verbale, come riporta The Mirror US. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Trump avrebbe “minacciato” Macron durante la stretta di mano