Trump | Attacco a una imbarcazione al largo del Venezuela uccisi sei narcotrafficanti

Questione dazi, Fmi: "L'escalation tra Usa e Cina può avere un impatto negativo sulla crescita mondiale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Attacco a una imbarcazione al largo del Venezuela, uccisi sei narcotrafficanti"

Trump: "Autorizzato un attacco a una imbarcazione dei narcos al largo del Venezuela" #usa #donaldtrump #14ottobre

Prosegue la linea dura dell'amministrazione Trump contro il narcotraffico. Venerdì, le forze degli Stati Uniti hanno effettuato un attacco contro un'imbarcazione che, nei Caraibi, stava svolgendo attività di contrabbando di droga.

"Attacco letale". Gli Usa colpiscono un'imbarcazione di narcos al largo del Venezuela: sei morti - Trump rivendica l'azione contro il narcoterrorismo — ma emergono dubbi su base legale e trasparenza dell'operazione ... Riporta msn.com

Gli Stati Uniti hanno attaccato una quinta barca accusata di trasportare droga al largo del Venezuela, uccidendo sei persone - Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno colpito un’altra imbarcazione al largo delle coste del Venezuela, e che sei persone a bordo sono state uccise. Scrive ilpost.it

Venezuela, Trump: “Raid su barca narcos, 6 morti” - Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato un attacco "letale contro una nave affiliata a un'organizzazione terroristica designata (Dto) che conduceva narcotraffico nell'area di ... Secondo tg24.sky.it