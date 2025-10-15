Trump | Attacco a una imbarcazione al largo del Venezuela uccisi sei narcotrafficanti

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questione dazi, Fmi: "L'escalation tra Usa e Cina può avere un impatto negativo sulla crescita mondiale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump attacco a una imbarcazione al largo del venezuela uccisi sei narcotrafficanti

© Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Attacco a una imbarcazione al largo del Venezuela, uccisi sei narcotrafficanti"

Approfondisci con queste news

trump attacco imbarcazione largo"Attacco letale". Gli Usa colpiscono un'imbarcazione di narcos al largo del Venezuela: sei morti - Trump rivendica l'azione contro il narcoterrorismo — ma emergono dubbi su base legale e trasparenza dell'operazione ... Riporta msn.com

trump attacco imbarcazione largoGli Stati Uniti hanno attaccato una quinta barca accusata di trasportare droga al largo del Venezuela, uccidendo sei persone - Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno colpito un’altra imbarcazione al largo delle coste del Venezuela, e che sei persone a bordo sono state uccise. Scrive ilpost.it

trump attacco imbarcazione largoVenezuela, Trump: “Raid su barca narcos, 6 morti” - Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato un attacco "letale contro una nave affiliata a un'organizzazione terroristica designata (Dto) che conduceva narcotraffico nell'area di ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Attacco Imbarcazione Largo