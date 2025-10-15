Trump aiuterà l’Argentina solo se Javier Milei vincerà le elezioni | Ma se lui perde non saremo generosi

Durante una visita ufficiale di Javier Milei negli Stati Uniti, Donald Trump ha ricevuto il presidente argentino alla Casa Bianca. Nel corso dell’incontro, il padrone di casa ha annunciato che, nel caso in cui il suo ospite dovesse perdere le prossime elezioni legislative, indette per il 26 ottobre, il piano statunitense che sostiene la moneta e l’economia dell’ Argentina. «Se perde», ha affermato, «non saremo generosi con l’Argentina. Se non vince, non sprecheremo il nostro tempo». All’inizio del mese, il Dipartimento del Tesoro ha avviato un piano da venti miliardi di dollari per sostenere il valore del peso, la valuta argentina, che era bruscamente diminuito a causa della sfiducia da parte degli investitori internazionali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump aiuterà l’Argentina solo se Javier Milei vincerà le elezioni: «Ma se lui perde, non saremo generosi»

