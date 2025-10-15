Trump | 14 10 sarà Giornata Charlie Kirk
7.58 Il 14 ottobre sarà negli Usa la giornata nazionale della memoria di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso il 10 settembre scorso. L'annuncio di Trump con la consegna postuma della Medaglia della Libertà. Il presidente ha esortato "il popolo americano a riunirsi in questo giorno nei rispettivi luoghi di culto, per rendere omaggio alla memoria di Charlie. Invito il popolo a pregare per il progresso di pace, verità e giustizia in tutto il Paese", ha detto. Il 14 ottobre è il compleanno di Kirk, nato nel 1993. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
