Truffe sul bonus facciata sequestrati 3,5 milioni a imprenditore antimafia
Giuseppe Piraino, costruttore palermitano diventato un simbolo dell’antimafia per aver denunciato nel 2018 i suoi estorsori, ha subito il sequestro da parte della Guardia di Finanza di beni per 3,5 milioni di euro nell’ambito di un’indagine su una serie di presunte truffe legate ai bonus edilizi. Giuseppe Piraino (Ansa). Di cosa è accusato Piraino. L’ indagine, coordinata dalla Dda di Palermo guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, ipotizza i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita compensazione di crediti inesistenti. L’indagine è stata condotta dalla GdF, che ha eseguito i sequestri e ha quantificato in circa 7 milioni di euro l’ammontare complessivo dei bonus inesistenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Palermo Indagato per truffa sui bonus edilizi un imprenditore antimafia. Era diventato un simbolo per la città dopo che si era ribellato al racket filmando e denunciando un estortore che gli chiedeva il pizzo. E' accusato di aver messo a segno 15 truffe per 3,5 - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, truffe col bonus facciate: indagato imprenditore antimafia - Giuseppe Piraino, noto imprenditore dell’antimafia palermitana, è accusato di aver messo a segno ben 15 truffe legate ai bonus edilizi a Palermo. Secondo notizie.it
Truffa sul ‘bonus facciata’: sequestrati 3,5 milioni all’imprenditore antimafia - PALERMO – L’imprenditore edile Rosario Giuseppe Piraino, che con diverse denunce ha fatto arrestare gli uomini del pizzo, è indagato per truffa ai danni dello Stato. Lo riporta livesicilia.it
Palermo, truffe con falsi “bonus facciate 90%”: sequestrati 3,5 milioni di euro a un noto imprenditore edile - All’esito delle attività è stato possibile appurare la totale o parziale assenza dei lavori, nonché la carenza della documentazione a supporto degli stessi, giungendo a quantificare in circa 7 milioni ... Si legge su msn.com