Truffe sul bonus facciata sequestrati 3,5 milioni a imprenditore antimafia

Giuseppe Piraino, costruttore palermitano diventato un simbolo dell’antimafia per aver denunciato nel 2018 i suoi estorsori, ha subito il sequestro da parte della Guardia di Finanza di beni per 3,5 milioni di euro nell’ambito di un’indagine su una serie di presunte truffe legate ai bonus edilizi. Giuseppe Piraino (Ansa). Di cosa è accusato Piraino. L’ indagine, coordinata dalla Dda di Palermo guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, ipotizza i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita compensazione di crediti inesistenti. L’indagine è stata condotta dalla GdF, che ha eseguito i sequestri e ha quantificato in circa 7 milioni di euro l’ammontare complessivo dei bonus inesistenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

