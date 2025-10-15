Truffe sui bonus edilizi sequestrati tre milioni e mezzo all’imprenditore simbolo dell’antiracket a Palermo

Fatture retrodatate per acquisire le agevolazioni del bonus facciate e una serie di altre irregolarità sui lavori su 15 condomini, in alcuni casi mai avviati o mai terminati. All’alba di mercoledì la Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un sequestro cautelare da tre milioni e 680mila euro nei confronti dell’imprenditore antiracket Giuseppe Piraino, noto per le sue campagne contro il pizzo, indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il sequestro è stato disposto disposto dal giudice per le indagini preliminari Claudio Bencivenni su richiesta della Procura guidata da Maurizio De Lucia: Piraino, si legge nell’ordinanza, portava avanti una “prassi” per ottenere “ crediti d’imposta non spettanti ” grazie al meccanismo dello sconto in fattura, dimostrando “una spiccata spregiudicatezza oltre che una pericolosa serialità, sottoscrivendo senza alcuno scrupolo un numero significativo di contratti di appalto con il solo e unico scopo di maturare un credito d’imposta milionario e quindi acquisire un vantaggio indebito”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Truffe sui bonus edilizi”, sequestrati tre milioni e mezzo all’imprenditore simbolo dell’antiracket a Palermo

Leggi anche questi approfondimenti

Diventò un simbolo della città che si ribella al racket filmando e denunciando un estortore che gli chiedeva il pizzo. Ora Giuseppe Piraino, imprenditore e noto esponente dell'antimafia palermitana, è accusato di aver messo a segno 15 truffe legate ai bonus - facebook.com Vai su Facebook

#Palermo Indagato per truffa sui bonus edilizi un imprenditore antimafia. Era diventato un simbolo per la città dopo che si era ribellato al racket filmando e denunciando un estortore che gli chiedeva il pizzo. E' accusato di aver messo a segno 15 truffe per 3,5 - X Vai su X

“Truffe sui bonus edilizi”, sequestrati tre milioni e mezzo all’imprenditore simbolo dell’antiracket a Palermo - Fatture retrodatate e lavori mai completati per acquisire crediti d'imposta legati al bonus facciate su 15 condomini a Palermo ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Palermo, indagato per truffa su bonus edilizi un imprenditore antimafia - Diventò un simbolo della città che si ribella al racket, filmando e denunciando un estortore che gli chiedeva il pizzo ... Lo riporta ilsicilia.it

Indagato per truffa su bonus edilizi imprenditore antimafia - Diventò un simbolo della città che si ribella al racket filmando e denunciando un estortore che gli chiedeva il pizzo, ora Giuseppe Piraino, imprenditore e noto esponente dell'antimafia palermitana, è ... Come scrive ansa.it