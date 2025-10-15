Truffe col bonus facciate sequestrati 3,5 milioni di euro all' imprenditore antimafia Giuseppe Piraino

In passato, denunciando e portando anche le prove di richieste di pizzo ai suoi danni aveva fatto arrestare gli estorsori. Oggi, però, nei confronti di Giuseppe Piraino e della sua impresa edile, Mosina Costruzioni, è stato disposto un sequestro preventivo di tre milioni e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

