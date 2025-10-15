Truffe agli anziani si presenta la campagna Io non ci casco

Sarà presentata domani alle 10,30, al Collegio dei Filippini, la nuova edizione della campagna “Io non ci casco”, progetto di informazione, sensibilizzazione e prevenzione contro le truffe agli anziani.L’iniziativa è promossa dal Comune di Agrigento grazie a un finanziamento del ministero. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

