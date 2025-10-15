Truffa sui social clonato il profilo di Bernardo Mennini | Messaggi finanziari fake segnalate subito a Meta

Da questa mattina c'è un profilo Instagram che sta inviando messaggi a tanti aretini. Dapprima spedisce una richiesta di amicizia e poi invita i destinatari a entrare in un fantomatico gruppo social dove scoprire i segreti della finanza. Ma la foto e il nome del titolare sono stati rubati. A chi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it