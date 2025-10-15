Trovato mummificato in casa era morto da 12 anni ma nessuno se ne era accorto | la storia di Antonio

Il pensionato aveva continuato a pagare le bollette di luce e gas attraverso il suo conto dove allo stesso tempo gli veniva accreditata la pensione. Antonio Famoso però era morto da ormai 12 anni nel suo appartamento di Valencia quando sabato scorso i pompieri sono entrati per un allagamento trovando il corpo ormai mummificato e sepolto tra escrementi di uccelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

